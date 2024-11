Tensione në protestë, Noka kërcënon policët: Nëse nuk largoheni, destinacioni i radhës do të jetë Surreli

Situata në rrethrrotullimin e ish-sheshit “Shqiponja” është përshkallëzuar.

Thirrjeve dhe përpjekjeve të forcave të policisë për të shpërndarë turmën, protestuesit iu përgjigjën me gurë.

Sekretari i Përgjithshëm i PD-së, Flamur Noka, kërkoi distancimin e policëve, në të kundërt, tha ai, destinacioni i radhës do të jetë Surreli, aty ku jeton kryeministri Edi Rama.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

“Rrini këtu ju gjasme për të mbrojtur, kë do të mbroni? Do të mbroni narkotrafikantët. Nuk meritoni të udhëhiqeni nga një drejtor që është përfshirë në krimin e organizuar. Të largohet kjo uniformë, në të kundër, Surreli do të jetë destinacioni i protestuesve. Drejtor, largo policinë”, tha Noka.