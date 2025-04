SMS/ Erjon Braçe "përjashton" nga Partia Socialiste ish-kryetaren e Njësisë 5: Po na saboton!

Një mesazh SMS është shpërndarë ditët e fundit në grupin e brendshëm të Partisë Socialiste nga deputeti, Erjon Braçe ku ka përjashtuar Anila Shehun nga PS-ja.

Braçe akuzon Shehun se po vepron në kundërshtim me udhëzimet e Partisë Socialiste dhe me vendimin për largimin e saj nga drejtimi i PS në Njësinë 5. Sipas tij, ajo ka vijuar kontaktet me kryetarët e organizatave socialiste për të lobuar për një kandidat jashtë Njësisë 5, duke përdorur edhe forma presioni dhe intimidimi ndaj anëtarëve të partisë.

Mesazhi i Plotë:

MIREDITA! Ky eshte mesazhi i KRYETARIT TE PARTISE, ne mes te javes qe shkoi; Nuk do ta postoja kurrsesi ketu, sikur situata te mos ishte agravuar kaq shume ne territorin e njesise sone, NJESISE 5 dhe, sikur kjo te mos ishte e perseritur prej vitit 2021;

DO JU LUTEM TE LEXONI MESAZHIN!

Tani; ANILA SHEHU-ish drejtuese e PS ne NJESINE 5, po ben prej javesh egzaktesisht kete qe kryetari i Partise KA NDALUAR TE NDODHE! ANILA SHEHUN, per shkak te gjithe cfare ka bere gjate kohes qe ka drejtuar PS ne NJESINE 5, sjelljes mizerabel me anetaret e PS, sjelljes teresisht te paligjshme ne ZYRAT E SHTETIT dhe me njerezit e punesuar aty, sjelljes se tmerrshme me nje proces jetik si LEGALIZIMET, E LARGOVA UNE NGA DREJTIMI QE MORI PER PAK DITE PARA DISA JAVESH, me miratimin e Kryetarit te Partise.

Para dhe pas asaj dite, ANILA SHEHU ka bere gjithcka per te copetuar PARTINE SOCIALISTE NE NJESINE 5; dy javet e fundit ka rritur angazhim e saj ne ato drejtime qe KRYETARI I PS I KA NDALUAR-kontakt me kryetaret e organizatave te PS TE NJESISE 5 per nje kandidat jashte NJESISE 5, kercenim ndaj kryetareve dhe anetareve te PS te ketyre organizatave deri me vendin e punes po per te njejtin qellim!

E gjitha kjo e provuar nga une tani dhe e njohur prej meje edhe nga roli i saj ne ZGJEDHJET E VITIT 2021!

TANI; Ky eshte mesazhi i fundit qe une shkruaj ketu ne grup; mesazhi i dyte nese ANILA SHEHU VIJON, do jete publik ne te gjitha rrjetet sociale; akti i trete nese ANILA SHEHU VIJON, do jete KALLEZIM PENAL per Intimidim dhe kercenim ndaj kryetareve e anetareve te PARTISE SOCIALISTE!!

Nderkohe; I kam kerkuar bashkekryetareve te PS NE NJESINE 5, te nisin proceduren e CRREGJISTRIMIT TE ANILA SHEHUT NGA PARTIA SOCIALISTE! Ne ane tjeter; Kam nje mesazh shume te qarte per KRYETARET DHE CDO ANETAR TE PS NE NJESINE 5:

NE VENDET E PUNES NUK JENI PREJ ANILA SHEHUT; JENI PREJ MERITES SUAJ PROFESIONALE DHE KONTRIBUTIT TE GJITHESECILIT!

Keshtu do te jete dhe neser; JU KAM THENE QARTE SE LIBRI I MERITES DO JETE I VETMI UDHEREFYES NESER! ANILA SHEHU nuk hyn e as do te hyje kerkund ne 12 MAJ; madje si teresisht e papershtatshme ne perputhje me ligjin, nuk ka si te jete as aty ku eshte! VIJOJME ME DETYRAT!