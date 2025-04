Ekzekutoi vajzën e tij brenda një apartamenti në Tiranë, arrestohet palestinezi!

Është arrestuar palestinezi që vrau vajzën e tij në një apartament në mes të Tiranës, rreth 2 muaj më parë. 49-vjeçari pritet të ekstradohet në Shqipëri.

Rayyan Alwan, një 24-vjeçare palestineze, u gjet e vrarë me thikë nga babai i saj, Fadi Alwan, në banesën që ajo kishte marrë me qira në Tiranë. Sipas burimeve, personi i fundit që ka komunikuar me Rayyanin ka qenë i dashuri i saj libanez, të cilin ajo e kishte njohur në Gjermani.

Ai punonte në një supermarket në Gjermani, pranë restorantit ku punonte Rayyan.

"Akuzohet se vrau me mjet prerës, vajzën e tij, rreth 2 muaj më parë, në një apartament në rrugën “Gjon Muzaka”, arrestohet në Liban, me qëllim ekstradimin në Shqipëri, 49-vjeçari palestinez.

Në vijim të hetimeve të thelluara të kryera nga strukturat e Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë, dhe si rezultat i komunikimit të vazhdueshëm me strukturat homologe në Liban, nëpërmjet Interpol Tiranës dhe Interpol Beirutit, u kap në Liban, me qëllim ekstradimin në Shqipëri, shtetasi palestinez, F. A., 49 vjeç.

Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, i ka caktuar këtij shtetasi, masën e sigurisë “Arrest në burg”, për veprën penale “Vrasja për shkak të marrëdhënieve familjare". Nga hetimet e deritanishme, dyshohet se shtetasi F. A., në shkurt 2025, në një apartament në rrugën “Gjon Muzaka”, Tiranë, ka vrarë me mjet prerës, vajzën e tij, shtetasen R. A..

Vijon bashkëpunimi ndërmjet strukturave të Interpolit, për të finalizuar procedurën për ekstradimin e këtij shtetasi, në Shqipëri", njofton policia.