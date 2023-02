Situata e motit në vend, Peleshi del me njoftimin e rendesishem: Bashkitë të jenë në gatishmëri

Ministri i Mbrojtes Niko Peleshi, në një deklaratë për mediat, tha se deri më tani nuk paraqiten probleme nëpër qarqe për shkak të reshjeve të shiut.

Ai u bëri thirrje bashkive që të jenë në gatishmëri të plotë pasi në ditët në vijim priten reshje të dendura shiu kryesisht në qarqet veriore të vendit.

“Deri tani nga raportimet e bëra në 24 orët e fundit nuk kemi situata problematike në qarqe. Kuotat e lumenjve janë normale.

Në qarqet Shkodër, Dibër, Kukës dhe Lezhë mund të kemi vërshime të lumenjve të vegjël malorë dhe rrëshqitje të dherave. Mund të ketë përmbytje të lokalizuara në varësi të gjendjes së lokalizimeve.

Të gjitha shtabet e Bashkive janë në gatishmëri, kanë punuar në kohë për të parandaluar përmbytjet e mundshme. Një sasi e jashtëzakonshme reshjesh mund të na përballë me emergjenca të pashmangshme dhe duhen marrë masa shtesë pa rrezikuar jetën e qytetarëve”, tha Peleshi.

Peleshi theksoi se Bashkia e Shkodrës dhe Lezhës, si dy ndër zonat më problematike me përmbytjet duhet të jetë gjatë gjithë kohës në terren.

“Bazuar në informacionet e dërguar nga IGJEUM, parashikimet për ditët në vazhdim deri më 20 Janar dhe dot janë si më poshtë.

Sot priten reshjet intensive, në Shkodër dhe Kukës. Reshjet intensive në Lezhë dhe Dibër, mesatare në qarqet e tjera. Dibra, Shkodër, Kukës, Lezhë Elbasan, Vlorë dhe Gjirokastër priten shtrëngata.

Prurjet në kaskadën e Drinit do pësojnë rritje prej mëngjesit të ditës sot e deri në 21 janar do kenë rend rritës. Rritje gatishmërie të strukturave të Mbrojtjes Civile që kanë në administrim rezervuare infrastrukturë rrugore, furnizim me energji elektrike.

Bashkia Shkodër ka marrë nevojën për marrje masa për paralajmërimin e popullsisë veçanërisht në zonat e Nën Shkodrës, në rrethina etj të marrë masa për monitorimin e lumenjve të Bunës, Kirit dhe Drinit”, tha Peleshi.