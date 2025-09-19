Siguria, Rama: Do vendosim kamera nëpër shkolla, policia do ketë akses, do regjistrohet gjithcka
Kryeministri Edi Rama paralajmeroi se ne te gjitha shkollat e vendit do te vendosen sisteme vezhgimi me kamera qe do te dokumentojne gjithcka.
Rama teksa prezantoi ministren e re të Brendshme Albana Koçiu, teksa shtoi se policia do të ketë akses në çdo kohë në këtë sistem video-regjistrimi të shkollave.
Po kështu, pamjet do të mund t’i shikojnë edhe prindërit.
“Siguri më e lartë në rrugë ku do mbulojmë me kamera inteligjente akset kombëtare dhe qytetet e mëdha si fillim.
Siguria më e lartë në shkolla ku do t’i vendoset drejtorive të shkollave dhe prindërve sistemi i regjistrimit për veprimtaritë brenda shkollës dhe do jetë i aksesueshëm në çdo rast nga Policia e Shtetit.
Siguri më e lartë në mbrojtjen e territorit, plazheve, lumenjve, pyjeve përmes survejimit ajror me dronë dhe satelitorë, por na mungon edhe një komponent i fundit për ta bërë përfundimisht në kohë reale çdo cënim të territorit. Jo siç e kemi sot, që mund ta bëjmë në mënyrën periodike”, tha Kryeministri Edi Rama.