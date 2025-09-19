LEXO PA REKLAMA!

Gjendet e vdekur 63-vjecarja amerikane në Shkodër, policia nis hetimet

Lajmifundit / 19 Shtator 2025, 13:40
Aktualitet

Gjendet e vdekur 63-vjecarja amerikane në Shkodër, policia nis hetimet

Nje qytetare amerikane eshte gjetur pa jete diten e sotme ne qytetin e Shkodres.

Lajmi eshte bere i ditur nga policia e cila dyshon se ngjarja ka ndodhur per shkaqe natyrale.

Shkodër/Informacion paraprak

Rreth orës 12:30, në lagjen “Gjuhadol”, është gjetur pa shenja jete, në banesën që kishte marrë me qira, shtetasja amerikane Ch. S., 63 vjeçe.

Nga veprimet e para hetimore dyshohet se ajo ka humbur jetën për shkaqe natyrale.

Grupi hetimor vijon punën për dokumentimin e shkakut të humbjes së jetës.

