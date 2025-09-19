Adele në negociata për të kënduar në Super Bowl 2026, në stadiumin Levi’s në Santa Clara
Adele është në bisedime për të performuar në Super Bowl 2026, një ngjarje shumë e pritur që do të organizohet në stadiumin Levi’s në Santa Clara. Ndërsa nuk ka ende një marrëveshje zyrtare, ajo është përmendur si një nga emrat kryesorë për t’u ngjitur në skenë, sipas raportimeve nga PageSix.
Përveç Adele, emra të tjerë të njohur si Taylor Swift dhe Miley Cyrus gjithashtu po konsiderohen për këtë ngjarje. Swift, e njohur si një tifoz i përkushtuar i Kansas City Chiefs, dhe Cyrus, e cila ende nuk ka pasur mundësinë të performojë në Super Bowl, po ashtu janë në garë.
Adele, 37 vjeçare, kishte refuzuar një ofertë për të performuar në Super Bowl 2017, duke e përshkruar atë si një shfaqje që nuk ka të bëjë me muzikën, duke theksuar se nuk di të kërcej. Ajo kishte thënë se ishte shumë e nderuar për ofertën, por kishte vendosur ta refuzojë. NFL dhe Pepsi në atë kohë kishin mohuar se ishte bërë ndonjë propozim zyrtar për të.
Këngëtarja e njohur ka qenë disa herë në Super Bowl, por për një arsye të ndryshme. Gjatë një koncerti në Las Vegas, ajo kishte bërë shaka duke thënë se ishte atje jo për futboll, por për të parë Rihannën. Gjithashtu, Adele e ka mbështetur publikisht Swiftin ndaj kritikave për praninë e saj në ndeshjet e Travis Kelce, duke thënë se ata që ankohen duhet të merren me gjëra më të rëndësishme në jetë.
Përzgjedhja përfundimtare e artistit që do të performojë bëhet nga Roc Nation, në bashkëpunim me NFL-në, me njoftimin tradicionalisht të pritur në muajin Shtator. Shfaqja e Super Bowl mbetet një event kyç në kalendarin muzikor dhe sportiv, dhe prania e një ylli si Adele do të ishte padyshim një ngjarje e rëndësishme.