“Shqipëria, gdhiu me një kryeministër të ri”, Berisha “zbërthen” mesazhet e Ramës dhe Veliajt

Ish kryeministri Sali Berisha ka deklaruar se ditën e djeshme, u shfaq para shqiptarëve fytyra e vërtetë e “Republikës së vjedhësve”.

Në një postim në rrjetet sociale, Berisha, referuar daljes së kryebashkiakut Erjon Veliaj ditëne djeshme ku u distancua nga zyrtarët e arrestuar si rezultat i “Dosjes 5D”, ka shkruar se fakti që kryeministri Edi Rama reagoi shpejt pas deklaratës së Veliajt, tregon se “Veliaj i diktoi Ramës afatin kohor të përgjigjes publike jashtë të cilit Rama nuk do mund të përgjigjej më”.

Kjo sipas Berishës, tregon se vendi ynë de facto ka tashmë një kryeministër të ri.

Postimi i plotë:

Shqipëria gdhiu sot me një kryeministër të ri.

Të dashur miq, çdo ditë dhe çdo javë opozita dhe mediat denoncojnë vjedhje mbas vjedhje nga qeveritarët qendror dhe lokal dhe piramida e tyre e hajnisë.

Por dje u shpërfaq para shqiptarëve, më e shëmtuar se kurrë, fytyra e vërtetë e Republikës së vjedhësve. Dje ndeshja midis kryebalozit të zi të vjedhjve të qeverisë Edi Rama dhe kryebalozit të zi të vjedhjve të Bashkisë Erion Velia u fitua 100% sapo filloi raundi i parë nga Lali Vjedhësi.

Në daljen e tij publike kundër Edi Ramës dhe skapit të kontrolluar prej tij Erion Veliaj:

-Së pari mbrojti drejtorët e tij hajdutë me të cilët ka vendosur modelin e vjedhjes 100% të dhjetra milionë euro në prokurime publike. Ai nuk u tha atyre se keni ngrënë fiq prapa shpinës time, por i shpalli ata si kolegë heronj të vërtetë të tij dhe qytetitit të Tiranës dhe vetëkuptohet si viktima të Skapit të kontrolluar nga Edi Rama.

-Së dyti me daljen e tij terrorizuese për Edi Ramën, Veliaj pasi paraqiti si heronjtë e tij dhe viktima të spakut kolegët e tij, shkoi direkt te Edi Rama, i ra kokës atij me Arben Ahmetaj, zëvendësi më i ngushtë dhe në arrati i Edi Ramës. Jo të gjithë e kuptuan se pse Veliaj zgjodhi Arben Ahmetajn për të kërcënuar Ramën.

Gjykuar nga efekti kapitullant që pati mbi Ramën sulmi me Arben Ahmetajn, arsyeja pse Veliaj zgjodhi pikërisht Ahmetajn qëndron në dekleratën e këtij të fundit se ‘njerëzit do llahtarisen kur të mësojnë të vërtetat për djegësin e Tiranës’.

Pra del qartë se të vërtetat llahtarisëse që dinë Arben Ahnetaj për Ramën i din madje dhe më në thellësi Lali Vjedhësi i cili deri sot ka zhdukur 100% të 130 milionë euro para të paguara nga Edi Rama të taksapaguesve shqiptarë për sipërmarrjen Rama-Veliaj, djegësin e Tiranën që sot pas gjashtë viteve nuk ka nam as nishan.

Por përveç llahtarisjes me djegësin e Tiranës, Veliaj din edhe llahtarisje të tjera për Ramën si 30% e tij në çdo kullë të Tiranës dhe tjetërsimin, vjedhjet me klientelën e tij të pronave dhe objekteve që shkojnë qindra milion euro.

Prandaj si kurrë, kurrë ndonjëherë më parë në më pak se 1 orë Edi Rama i përgjigjet me përgjerim dhe përulësi dhe vetëposhtërim absolut, me çarçaf të bardhë dhe me kapitullim total sulmit të koduar të Erion Velisë duke deklaruar se jo vetëm ishte dakord me çdo fjalë, por dhe me çdo presje të Erionit. Çfarë do të thotë në kod se do lëpish edhe presjet e mia.

Shpejtësia e rrufeshme e përgjigjes të Edi Ramës ndaj Erion Velisë dëshmon se ishte Veliaj ai që në mënyrë ultimative i kishte diktuar Ramës afatin kohor të përgjigjes publike jashtë të cilit Rama nuk do mund të përgjigjej me.

Por po kaq poshtërues dhe i pamëshirë ishte teksti që lexoi Edi Rama në të cilin ai peng i bashkëvjedhjeve të mëdha me Velinë duhet të miratontnte 100% dhe pa i hequr një presje sikur të ishin fjalë profeti, sulmin që i bëri Veliaj për arrestimin nga Rama të heronjve bashkëvjedhësve të Velisë dhe t’i pranonte ata jo si mëkatar që kanë ngrënë fiq pas shpinës së Lali Vjedhësit, por si heronj edhe të tij dhe t’i egzoneronte pa shkuar në Gjykatë nga çdo keqbërje dhe përgjegjësi.

Me këtë zhvillim dramatik që sot Shqipëria de facto ka një kryeminister të ri, vjedhësin 100% të fondeve publike, Erion Veliajn.

O sot o kurrë! #sb