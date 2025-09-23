Erdoganit i fikin mikrofonin teksa fliste për Palestinën në OKB, reagon Presidenca turke

LEXO PA REKLAMA!

Lajmifundit / 23 Shtator 2025, 11:08
Erdoganit i fikin mikrofonin teksa fliste për Palestinën në OKB,

Mediat turke raportojnë se Presidenti Rexhep Tajip Erdogan hasi probleme me mikrofonin gjatë fjalimit të tij në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së në Nju Jork.

Konkretisht, teksa presidenti turk po fliste për Palestinën dhe masakrën e dhunën që vazhdojnë me intensitet të pandërprerë në Gaza nga Izraeli, audio u ndal.


Kjo ndërprerje e audios zemëroi median turke, e cila e  cilësoi atë "sabotim të qëllimshëm".

Por më pas në një deklaratë për media reagoi Drejtoria e Komunikimit e Turqisë, duke sqaruar se Presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan, nuk u ndërpre gjatë fjalimit të tij mbi Palestinën, në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në Nju Jork.

“Fjalimeve të Kryetarëve të Shteteve dhe Qeverive u jepen 5 minuta, ndërsa folësve të tjerë u jepen 3 minuta”, thuhet në njoftim.

Duke vënë në dukje se, ashtu si me krerët e tjerë të shteteve, limiti i Presidentit Erdogan ishte pesë minuta brenda këtij kuadri, drejtoria tha se "nuk është rasti që Presidentit nuk iu lejua të fliste ose që fjalët e tij u ndërprenë gjatë fjalimit".

Duke theksuar se ka pasur ndërprerje për shkak të duartrokitjeve në disa momente ndërsa Presidenti Erdogan po fliste, drejtoria tha më tej se mikrofoni u fik automatikisht në fund të minutës së pestë, sipas procedurave teknike.

"Presidenti e përfundoi fjalimin e tij menjëherë pas kësaj. Ngjashëm, mikrofoni i Presidentit të Indonezisë u fik gjithashtu në përputhje me të njëjtën procedurë", shtohet në deklaratë.

Konferenca Ndërkombëtare e Nivelit të Lartë për Zgjidhjen Paqësore të Çështjes së Palestinës dhe zbatimin e zgjidhjes me dy Shtete, e bashkëkryesuar nga Franca dhe Arabia Saudite, synon të intensifikojë përpjekjet drejt ringjalljes së një zgjidhjeje me dy shtete dhe të sigurojë një rrugë drejt paqes.

