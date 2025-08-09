LEXO PA REKLAMA!

Shembet pallati në Vlorë, Rama: Aksioni nuk do ndalet...!

Lajmifundit / 9 Gusht 2025, 19:37
Politikë

Shembet pallati në Vlorë, Rama: Aksioni nuk do ndalet...!

Kryeministri Edi Rama ka publikuar video nga shembja e një ndërtimi pa leje në nje pallat ne Vlorë.

Përpos videos ai ka shkruar se pamjet shkojnë ”për ata që kanë merakun e gabuar se s’po ndëshkohen shkelësit e mëdhenj”.

Rama paralajmëron edhe pakon e re të masave për ata që shkelin rregullat.

"Kjo video është për ata që kanë merakun e gabuar se s’po ndëshkohen shkelësit e mëdhenj, si edhe për të ritheksuar faktin që kjo ngrehinë këtu nuk është as e pari e as e fundit që rrafshohet për paligjshmëri, ndërkohë që të tjera procese sekuestrimesh po bëhen në Vlorë e jo vetëm, për shkelje brutale të lejeve të ndërtimit

Njëkohësisht pakoja e re e masave që do të miratojmë së shpejti do të jetë një mesazh i qartë për të gjithë, ata që shkelin ligjin duke lënduar mjedisin e përbashkët po edhe ata që mbyllin sytë përpara shkelësve’‘, shkruan Rama.

