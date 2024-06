Salianji zbulon dëshminë me dyer të mbyllura për TIMS: Gjëra të llahtarshme, favorizuan persona të paautorizuar

Drejtoresha e SHISH paraqiti një shkresë në Komisionin e TIMS se nuk mund të jetë e pranishme këtë të mërkurë.

Kjo nxiti debat mes kryetarit të komisionit, Ervin Salianji dhe anëtarit socialist, Xhemal Qefalia.

Ervin Salianji: Pse datë dasme është? Nuk është me qejf, është me detyrim të vijë, është e disata herë që të thuhet kam një punë, duhet të jemi serioz. Është e pajustifikueshme të thuhet “nuk vij se kam një punë”. Shërbimi informativ është për interesa private? Nuk e bën dot ajo këtu atë që bën te komisioni i Sigurisë, që nuk vjen fare.

Xhemal Qefalia: Ajo nuk ka thënë nuk do të vij, nuk keni pse të merreni me aludime dhe të merreni me fjalë të tilla jo Beograd, jo Sofje, ajo është drejtuese institucionit, në vijim do të caktojmë edhe kohën e nevojshme për të vijuar me pyetjen e drejtueses së Shërbimit Informativ.

Ervin Salianji: Të gjitha të dhënat e sistemit TIMS janë në një kanal X. Jo të gjitha sistemet e policisë së shtetit u rikthyen, pavarësisht se kishin mbështetjen e partnerëve ndërkombëtarë, fakt i cili vërteton që këto sisteme nuk janë monitoruar dhe kryer back up asnjëherë as sipas standardeve kombëtare dhe as ndërkombëtare pasi ekipi i drejtorisë ishte e paaftë minimumi të kryente këtë proces.

Ka bërë veprime okulte që me veprimet apo mosveprimet e tyre kanë fshehur sulme kibernetike dhe rrjedhjen e të dhënave, kanë favorizuar persona të paautorizuar duke i manipuluar ato procese. I them dëshmitarit: zotëri, ka gjasa që ky sistem të manipulohet dhe të përdoret nga grupet e krimit të organizuar? Po, ka gjasa që të përdoret dhe mund të jetë përdorur nga persona të krimit të organizuar. Mos thoni (i drejtohet deputetëve të opozitës) që këto nuk janë të llahtarshme.