Saimir Tahiri lë burgun e Lushnjës, shoqërohet drejt banesës me makinë policie

Pasi Gjykata e Elbasanit vendosi që lirojë nga burgu ish-ministrin e Brendshëm Saimir Tahiri, ky i fundit ka qenë qelinë dhe do të dërgohet në banesën e tij në zonën e Kodrës së Diellit në Tiranë.

Tahiri po shoqërohet nga një makinë policie drejt Tiranës, ndërsa ai do të duhet të kryer dënimin e mbetur prej 1 vit e 8 muaj e 15 ditë burg në banesë.

Pjesën e mbetur prej 1 vit e 8 muaj e 15 ditë do e kryejë në shtëpi. Tahiri do ta vuaj këtë dënim në shtëpi. Mund të ketë dhe momente që do të dalë nga banesa. Gjysmëliria mund të aplikohet për persona të caktuar. Do të duhet të jetë në ambientet e banesës kur policia do të jetë në banesë. Gjysmëliri nuk aplikohet për të gjithë, por për persona të veçantë. A nuk paraqet rrezikshmëri për t’u largur.