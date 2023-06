Rrëmbimi i tre policëve, Rama: Kush thotë se po heshtim nuk do t’ia dijë as për Kosovën as për Shqipërinë

Kryeministri Edi Rama ka reaguar në lidhje me rrëmbimin e tre policëve të Kosovës nga xhandarmëria serbe.

Përmes një postimi në rrjetet sociale, Rama u shpreh se Shqipëria po pret versionin e KFOR-it, që po heton rastin në fjalë.

“Kush thotë se po heshtim apo kush kërkon t’i hedhim benzinë zjarrit duke ngritur akuza ndërkohë që KFOR-i po investigon rastin, nuk do t’ia dijë as për Kosovën e as për Shqipërinë, po vetëm për luftën e stërhumbur politike me mua apo për politikën e luftës imagjinare me Serbinë.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Prandaj më duhet edhe njëherë t’u kujtoj se Shqipëria është pjesë e bashkësisë euroatlantike dhe ka fiks të njëjtën linjë të kësaj bashkësie, e cila bombardoi Serbinë dhe krijoi shtetin e Kosovës! Ne presim fjalën e KFOR-it që po heton rastin dhe i qëndrojmë de-eskalimit imediat!”, shkroi Rama në Tëitter.