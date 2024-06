“Reportazhi cënoi imazhin e Shqipërisë", Rama flet për intervistën e RAI 3: Shikoni e gjykoni vetë…

Kryeministri Edi Rama do të zhvillojë një intervistë me gazetarin, i cili bëri një dokumentar mbi qendrën e pritjeve të emigrantëve në Shëngjin, e cila do të presë tremijë emigrantë.

Reagimi i kryeministrit Edi Rama:

“RAI3 Report” bëri para disa javësh një reportazh që përzieu në të njëjtin kazan prodhimi i sherrit politik italian mbi pamjen Itali-Shqipëri për qendrën e pritjes së tremijë migrantëve në Shëngjin, me dritën e eksportimit të kanaleve të ujërave të zeza politike e mediatike të Tiranas, duke cënuar imazhin e Shqipërisë dhe dinjitetin e shqiptarëve.

Dihet “lufta” që pasoi që u bë temë e mediave italiane pas kundërvënies sime ndaj asaj llumnaje.

Drejtori i programit “Raport” iu përgjigj pozitivisht ftesës sime publike adreson personalisht, për të ballafaquar faktet në sytë e audiencës së RAI3.

Rama ka, që ka pa të intervistës së bërë në punë në kohë, të cilat ata do të bëjnë që të marrin e bëjnë të presin dhe qepin sipas skenarit të tire.

Politike italiane me llumin e lluminuar nga Tirana) intervista e pacensuruar do të publikohet në plotësim, në rrjetet sociale të Report si edhe këtu në këtë faqe.

Sonte në mbrëmje, shikon e gjykoni vetë, unë po bëj asnjë koment. Nesër flasim, këtu jemi prapë

*Kujdes e kam fjalën për Giorgio-n, gazetarin në foto, jo për Giorgia-n, shënjestrën kryesore të “RAI3 Report”-shkruan Rama.