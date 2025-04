Rama: Vetëm unë dhe PS, mund ta ‘kyçim‘ Shqipërinë në BE! Berisha ka rrjedhur

Kryeministri Edi Rama thotë se vetëm ai dhe PS mund ta “kyçin” Shqipërinë në BE.

“Përveç faktit se kur hyjmë në BE, të të them që dil nga ajo territor ku je ngujuar dhe shiko realitetin pak më ndryshe. Ka rrjedhur bufi i kënetës.

Që është në rrjedhje duket qartë, por është çështje e moshës. Por them votoni për mua se vetëm unë dhe PS e bëjmë këtë hap tëe fundit për të kyçur Shqipërinë në BE. Kjo është e thjeshtë dhe e qartë. Nuk e bën dot askush tjetër, cilido tjetër minimalisht do të shkaktonte një shtyrje dhe vonesë dhe mbylljen e kësaj dere.

Më votoni mua se ka rrjedh Sala. Nuk fyen somalianët fare, ti fyen veten tëndë, të paktën minimalisht ne nuk do ishim aq afër. BE ka dhjetëra e dhjetëra persona dhe një nga temat është monitorimi i administratës, po të jetë se të ishte diçka e vërtetë te kjo që thua, dhe kjo është në kalendar për të qenë në BE në 2027. Nëse pyet ekspertët për administratën, Shqipëria është në vend të parë. Po pse do duhet të shkosh te institucionet, Tik e-Albania 95 për qind e tyre është në platformë, përveç atyre që duan disa të dhëna sigurie, siç është pasaporta. Alternativa është e qartë se kurrë. Shqipëria në BE dhe gjithë kjo rrugë ka qenë një rrugë e mundimshme. Edhe ne jemi një hap larg, lërini këto përralla me mbret.”, u shpreh Rama.