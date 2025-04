Kontrolle në hyrje dhe dalje të Vlorës, shoqërohen në komisariat disa persona

Disa persona janë shoqëruar në komisariat, pas kontrolleve të kryera nga policia në hyrje dhe dalje të Vlorës.

Gjatë mbrëmjes së kaluar në Vlorë forcat e rendit kanë zhvilluar kontrolle, me fokus në mjetet me xhama të zinj, personat në kërkim dhe individët që dyshohet se lëvizin me armë pa leje.

Sipas burimeve zyrtare, deri më tani janë shoqëruar disa persona dhe janë vendosur masa administrative për drejtues mjetesh që janë kapur nën efektin e alkoolit ose pa dokumentacionin e nevojshëm.



Operacioni vijon me qëllim forcimin e sigurisë dhe parandalimin e aktiviteteve të paligjshme në qytet.