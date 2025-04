Rama të rinjve: Kur të antarësohemi në BE mund të studioni e të punoni në çdo shtet europian!

Kryeministri Edi Rama prezantoi në Elbasan kandidatët për zgjedhjet e 11 majit.

Rama iu drejtua të rinjve duke u thënë se me futjen në BE mund të studiojnë e punojnë në çdo shtet europian.

“Nuk ka më nevojë për dokumentet e çdo shteti në Europë. Kjo pasaportë për ju do të thotë që studimet do i kryeni kudo që doni dhe jeni njësoj si studentët të BE, nuk jeni si studentë të huaj që paguajnë kuota më të larta.

Mund të aplikoni nga shtëpia për një vend pune ku doni brenda perimetrit të BE dhe nuk të thotë kush se aplikimi nuk pranohet sepse ti nuk je banor i BE-së.

Nuk të thotë askush se nuk je pjesë e këtij komuniteti për të bërë një vizitë, bashkë me pasaportën është dhe rrjeti shëndetësor ku mund të hysh në çdo klinikë e të marrësh shërbim se çdo shtetas as BE. Ky është një ndryshim epokal që na ka ardhur në dorë dhe siç e kemi ta kapim e të mos e lëshojmë. Të mos lëshojmë besën dhe të bëjmë ndryshimin”, tha Rama