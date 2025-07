Rama surprizon kryeministren Meloni në Emiratet e Bashkuara, ja çfarë i dhuron për ditëlindje

Kryeministri Edi Rama i bëri një dhuratë kryeministres italiane, Giorgia Meloni dhe të dy filluan të bënin shaka para së të fillonte Sustainable Week.

Rama, i ulur në gjunjë në Adnec Centre të Abu Dhabi-t, iu drejtua Melonit me “Madhëria juaj…” dhe i dorëzoi një dhuratë për ditëlindjen e saj të 48-të.

Kryeministrja e falënderoi Ramën, duke i thënë: “Çfarë personazhi je!”. Një minutë më vonë Rama i vendosi dhuratën Melonit, një shall i madh mëndafshi i bardhë me imazhe të kulturës popullore shqiptare të stampuara në gri dhe të zezë.“U kërkova gazetarëve që të këndojnë ‘Gëzuar Ditëlindjen’, meqë të pëlqen aq shumë!”, iu drejtua Rama-Melonit dhe më pas ai iu drejtua gazetarëve: “Jeni këtu për t’i kënduar ‘Gëzuar Ditëlindjen’, apo jo?”, me Melonin që më pas iu kthye duke qeshur: “Mos më vendos në siklet”.