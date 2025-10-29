LEXO PA REKLAMA!

Rama publikon videon nga Parisi: Me ftesë të Macron, në punimet e Paris Peace Forum

Lajmifundit / 29 Tetor 2025, 20:38
Politikë

Kryeministri Edi Rama ndodhet sot në Paris me ftesë të presidentit francez Emmanuel Macron, për të marrë pjesë në edicionin e 8-të në Forumin e Paqes në Paris (Paris Peace Forum).

Rama ndau në rrjetet sociale momente nga pjesëmarrja në forum, ku u prit nga Justin Vaisse, themelues dhe drejtori i Përgjithshëm i forumit. E pranishme ishte edhe bashkëshortja e kryeministrit, Linda Rama.

Forumi i Paqes zhvillohet sot dhe nesër, dhe është një ngjarje ndërkombëtare vjetore që mbahet në Paris, e krijuar për të promovuar bashkëpunimin global dhe qeverisjen shumëpalëshe përballë sfidave botërore.

Forumi i Paqes në Paris është një platformë e krijuar në Mars 2018 që pret çdo vit liderët botërorë dhe krerët e organizatave ndërkombëtare, si dhe liderë nga shoqëria civile dhe sektorë privatë e mijëra individë nga e gjithë bota, për krijimin e formave të veprimit kolektiv.


Në një botë që kërkon më shumë veprime kolektive, Forumi i Paqes në Paris është një platformë e hapur për të gjithë liderët që kërkojnë të zhvillojnë koordinim, rregulla dhe kapacitete që u përgjigjen problemeve globale.

