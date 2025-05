Rama në mbylljen e fushatës: S’jemi më të mirët, por më të mirë se ne s’ka

Kryeministri Edi Rama ka mbajtur fjalën në takimin përmbyllës të fushatës elektorale në Tiranë. Rama tha se kundërshtarët nuk i mundin dot dhe se nuk ka mëtë mirë se forca e tyre politike.

Ai shtoi se e rimorën qendrën e politikës shqiptare dhe do të qëndrojnë aty pas kësaj fitoreje, sipas tij.

“Ne socialistët ishim shembur përtokë, rruga jonë për të fituar zemrat e Shqipërisë nisi nga një mjegull e ftohtë e një disfate të rëndë… por karakteri i pathyeshëm na ngjiti përsëri.

Ne e rimorëm qendrën e politikës shqiptare dhe do të qëndrojmë aty pas kësaj fitoreje. Kundërshtarët tanë nuk kanë për të kuptuar kurrë se nuk na mundin dot, sepse nuk e kuptojnë pse i mundim çdo herë e më thellë.

Ata që me demek janë prurje të reja nuk ngjajnë me ne, ngjajnë me kundërshtarët tanë të kahershëm – dava humbësash", tha Rama.