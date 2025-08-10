LEXO PA REKLAMA!

Fama e bëri Gjestin mendjemadh? Ish-shoku i tij tregon çfarë i bëri këngëtari pas përfundimit të ‘Big Brother'

Lajmifundit / 10 Gusht 2025, 09:12
Showbiz

Fama e bëri Gjestin mendjemadh? Ish-shoku i tij tregon çfarë i

Petro Gojani në një lidhje direkte ka shprehur pikëllimin e tij pasi Gjesti u largua nga shoqëria me të.

“Absolutisht unë Gjestin nuk e kam taku pas Big Brother. Prej asaj dite që më ka hekë prej shoqnisë së vet, prej ndjekësve, nuk jam marrë me të”, ka thënë Gojani.

“Gjesti si njeri o shumë i mirë, por menoj që nashta fama dhe rrethi që e ka kriju tash, ndoshta e ka largu”.

 

