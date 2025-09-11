LEXO PA REKLAMA!

Rama i hap rrugë zgjedhjeve: Ogerta Manastirliu duhet të jetë kryetare e Bashkisë së Tiranës

Lajmifundit / 11 Shtator 2025, 11:23
Politikë

Kryeministri Edi Rama tha nga mbledhja e Asamblesë së PS-së se Ogerta Manastirliu duhet të jetë Kryetare e Tiranës.

“Sot duhet të marrim një vendim për Bashkinë e Tiranës, për t’i hapur rrugë zgjedhjeve. Tirana nuk mund të zgjodhet si një trup pa kokë. Qytetarët e Tiranës nuk duhet të presin as 7 ditë pa Kryetar”-tha Rama.

Rama: Pjesë e jonë është ta mbështesim përmirësimin e sistemit të drejtësisë. Asnjë ndryshim në legjislacionin e drejtësisë, sa i nevojshëm të duket nga ne, nuk do të merret me votat tona, pa marrë dritën jeshile nga Komisioni Europian.

Kjo që kemi është ende larg nga drejtësia që i duhet Shqipërisë 2030 në BE dhe që meritojnë njerëzit e këtij vendi të sakatuar nga drejtësia.

Nuk do të kemi asnjë iluzion, nuk ka asnjë rrugë tjetër përveç asaj të vendosmërisë. Të gjitha rrugët e tjera nxjerrin mbrapsht, te gropa thithëse e drejtësisë.

Sot kemi një kryetar bashkie i zgjedhur tre herë, i dënuar jo për detyrën si kryetar. I janë nxjerrë edhe biseda me familjarët nga telefoni i burgut. Kjo nuk ndodh në asnjë vend demokratik. Diktatorial, jo e jo.

Është shkelja më e hapur dhe më flagrante në shpërdorim të detyrës, nga ana e tyre që duhet të mbajë nën kontroll hetimet. Tirana ka punë të mëdha dhe të panumërta, përditë e përnatë

Nuk i heq asnjë meritë kryetares në detyrë për sa ka bërë në këto 7 muaj. E falënderoj për përkushtimin. Por sot ne duhet të marrim një vendim politik, për t’i hapur rrugë zgjedhjeve për kryetarin e bashkisë në Tiranë.
Mendoj se Ogerta Manastirliu është njeriu i duhur për drejtimin e Bashkisë Tiranë.

