Nis Asambleja e PS-së, Rama: Nuk kam asnjë pendesë për lirinë dhe pavarësinë që i kemi dhënë drejtësisë

Lajmifundit / 11 Shtator 2025, 11:03
Politikë

Asambleja Kombëtare e PS-së nisi 5 minuta më përpara seç ishte planifikuar, teksa këtë të enjte priten edhe publikimet e emrave të ministrave të rinj të Shqipërisë.

Gjatë hapjes së fjalës së tij, kryeministri Edi Rama tha se nuk ka patur dhe nuk do të ketë asnjë pendesë, për atë që siç thotë ai, lirinë e pavarësinë që kanë dhënë drejtësisë.

“Nuk kemi pasur, nuk kemi dhe as nuk do të kemi asnjë pendesë për lirinë dhe pavarësinë që i kemi dhënë drejtësisë. Me këtë liri janë dënuar njerëz me pushtet, që më parë as që mendohej.”-tha Rama.

