Emrat/ Vrasje, trafik droge dhe plagosje me armë, kush janë 8 kriminelët shqiptarë të deportuar nga Britania e Madhe!

Britania e Madhe rendit listën dhe fotot e 8 shqiptarëve të depërtuar, të cilësuar si ndër më të rrezikshmit e krimit në ishull, si dhe kostot që shteti paguan për çdo rast rikthimi në Shqipëri, sipas marrëveshjes dypalëshe të nënshkruar, ku dënimi do kryhet në vendin tonë, por pagesën e bënë qeveria angleze.

“Një pjesë e vogël e kriminelëve të ashpër shqiptarë të dëbuar nga Britania e Madhe nën një skemë shumë të lavdëruar të qeverisë për të vuajtur dënimet me burg në vendin e tyre mund të ekspozohen sot. Rreth 200 nga shkelësit më të rëndë duke përfshirë vrasës, grabitqarë seksualë dhe gangsterë duhej të ktheheshin në burgjet e vendit ballkanik sipas programit prej 4.3 milionë paund të prezantuar dy vjet më parë”, shkruan “Daily Mail”.

Por vetëm tetë janë dërguar në paketim deri më tani, siç zbuloi media në fjalë javën e kaluar, duke lënë të paktën 1200 kriminelë shqiptarë në burgjet e Mbretërisë së Bashkuar.

Mes tetë shqiptarëve përfshihet një përdhunues që sulmoi një 15-vjeçar në një qendër tregtare, një bandit të dhunshëm që kreu lëndime të rënda trupore në vitet e tij të adoleshencës dhe mbretërit e drogës që vepronin në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar. Marrëveshja e transferimit, e nënshkruar nga qeveria e mëparshme konservatore dhe e vazhduar nga laburistët, është turpëruar nga ngarkesat e prapambetura të gjykatave në Shqipëri, e cila këmbëngul në miratimin e dënimit të dhënë për çdo kriminel në MB përpara se të lejojë dorëzimin.

"Qeveria i pagoi Shqipërisë 4.3 milionë £ për të modernizuar burgjet e saj në këmbim të pranimit të të dëbuarve – që do të thotë se secili prej kriminelëve të kthyer u ka kushtuar taksapaguesve britanikë 537,500 £”, vijon media në fjalë raportimin e saj për çështjen.

Një flotë prej 15 makinash elektrike të reja të shërbimit të burgut dhe 22 mikrobusë u ble gjithashtu si pjesë e marrëveshjes. Skema hyri në fuqi në maj të vitit 2023, duke autorizuar largimin e të gjithë shkelësve shqiptarë që janë në burg për më shumë se katër vjet.

Njëri ende në MB është Koci Selamaj, i cili u dënua me një minimum prej 36 vjetësh në spitalin psikiatrik Broadmoor për vrasjen e mësueses Sabina Nessa, 28 vjeçe, përpara se ta mbyste në një park të Londrës në vitin 2021 . Selamaj që atëherë është dënuar edhe katër vite e gjysmë të tjera për therjen me thikë të një oficeri burgu me një copë metalike tualeti, të thyer në qeli. Një nga tetë kriminelët shqiptarë të kthyer është Klodjan Copja, 30 vjeç, një mbret i një rrjeti furnizimi me kokainë që kontrabandonte drogë me vlerë 60 milionë paund në MB .

Një tjetër është Erald Mema, 40 vjeç, një shef i bandës së drogës, i cili u dënua me 25 vjet pasi u gjetën 560,000 £ para të gatshme pas shpërndarjes së tij të kokainës nëpër Midlands dhe Oxford. Gentjan Dervishaj, 33 vjeç, u burgos për sjelljen e 11 milion £ lëndë narkotike në verilindje në një nga aktivitetet më të mëdha të drogës në rajon.

Elion Gllava, 29 vjeç, është deportuar gjithashtu për drogë dhe u shpall fajtor për komplot për të shkaktuar lëndime të rënda trupore me qëllim dhe komplot për të poseduar një armë zjarri për të rrezikuar jetën gjatë një incidenti përplasjeje me makinë në Oldham, Greater Manchester, në vitin 2021. Një person u qëllua në atë ngjarje. I përfshirë në të njëjtën ngjarje dhe i dërguar në Shqipëri ishte edhe Andon Bita, 49 vjeç. Ai u dënua me 17 vjet për plagosje të rëndë me dashje, armëmbajtje për rrezikim të jetës dhe furnizim me drogë të paligjshme.

Njeriu i gjashtë që është kthyer tani në Shqipëri është Dardan Dollapaj, 25 vjeç. Ai u akuzua për tentativë vrasjeje pas një goditjeje me thikë në Hounslow High Street, në perëndim të Londrës, në vitin 2019. Rufat Kasamaj, nga Leyton, në lindje të Londrës, një grabitqar seksual 38-vjeçar, u kthye pasi u dënua me dhjetë vjet e gjysmë për përdhunimin e një vajze 15-vjeçare në një lokal në qendrën tregtare Westfield të kryeqytetit .

Krimineli i tetë dhe i fundit i dëbuar deri më tani është Dolimar Sejdiu, 24 vjeç. Ai u shpall fajtor për lëndime të rënda trupore dhe plagosje në Londrën perëndimore pesë vjet më parë.

Autoritetet në kryeqytetin e Tiranës pretendojnë se 59 kriminelë të tjerë janë ende në Britaninë e Madhe në pritje të një vendimi nga gjykatat shqiptare, për krime të rënda.

Një burim për sistemin e drejtësisë shqiptare tha për ‘Mail’:

'Procesi... kërkon kohë për shkak të një numri të prapambetur dosjesh këtu dhe zvarritjesh'.