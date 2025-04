Big Mama flet për babain e ndjerë: Nuk e mendoja se do vdiste në duart e mia!

Në një moment shumë emocional gjatë diskutimit me Yllin në “Ferma Vip 2”, Big Mama ka ndarë një histori prekëse nga jeta e saj. Big Mama ka treguar lidhjen e ngushtë që ka pasur me babanë e saj dhe si nuk e kishte menduar asnjëherë që ai do të largohej nga kjo jetë.

Në bisedën e saj, Big Mama shprehu se në momentet e para të humbjes, kishte menduar se nuk do të mund ta përballonte dot dhimbjen, madje kishte frikë se do të vepronte në mënyrë drastike.

Por, ajo tregoi se, megjithë dhimbjen e thellë, ka pasur forcën për ta menaxhuar situatën dhe për t’u kujdesur për gjithçka në ato momente të vështira.

“Me babin kam qenë shumë e lidhur dhe se kam menduar do të se do më vdiste babi. Thoja nëse ai vdes, garant që kam për të bërë vetëvrasje, por ama njeriu mësohet. Madje ka vdekur në duart e mia dhe vetë dija ta menaxhoja situatën dhe të organizoja të gjitha gjërat.” ka thënë Big Mama.