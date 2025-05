Rama-Berishës: Lamborghini i Noizyt kushton shumë më pak se 6 mln dollarët e lobimit në SHBA

Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar sot një takim elektoral në Shkodër. Rama ironizoi llogaritë e opozitës duke komentuar fjalët e kreut të Partisë Demokratike Sali Berisha i cili përmendi Lamborghinin e reperit Noizy.

Rama tha se Lamborghini është i shtrenjtë, por sipas tij është shumë më pak se 6 milionë dollarët e paguar për lobimin e PD-së në SHBA.

“U kap me Lamborghinin e Noizyt. Dhe e krahasojnë me 50 mijë pensione. Po ju them se Lamborghini i tij kushton shumë më pak se 6 milionë dollarët se bëjnë për lobimin e “non-gratës”. Aritmetika e tyre", tha Rama.