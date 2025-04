Rama: 238 mijë nxënës marrin libra falas. Kemi investuar në dyfishim të pagës së mësuesve

Kryeministri Edi Rama, në rubrikën e radhës “Sy m’sy” ka përzgjedhur një prej komenteve në lidhje me mungesën e fëmijëve në shkolla.

Rama tha në përgjigjen e tij se në kohën kur PS erdhi në pushtet, mbështetja për arsimin ishte zero, por sot janë 238 mijë nxënës që marrin libra falas, ndërsa paga e mësuesve është dyfishuar.

“Shkolla atëherë ishte mysybet, sot 238 mijë nxënës marrin libra falas, kurse ti thua s’ka fëmijë. Paga e mesuesit është dyfishuar.

Dje ishte 420 euro sot është 950 euro dhe brenda mandatit të katërt të PS do të shkojë 1250 euro. Po ashtu, deri në fund të mandatit të ardhshëm, 430 shkollave të reja do i shtohen dhe 200 të tjera. Kur morëm detyrën s’kishte laboratorë, sot ka laboratorë inteligjentë, do jetë brenda mandatit të katërt do jenë 1000 laboratorë të tillë dhe s’do të ketë nxënës pa akses.

“Po ashtu do ndërtojmë shoqërinë publike të transportit të nxënësve që ka plot fëmijë që duhen mbështetur falas me transport në shkollë. Palestrat numëroheshin me gishtat e duarve kurse sot kemi mbi 200 palestra në shkollë. Janë mbi 12 mijë fëmijë të përfshirë’, tha Rama.