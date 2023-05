PS fiton në Kolonjë, Xhaçka: Faleminderit, jam krenare edhe e përunjur

Partia Socialiste arriti të fitojë sot në Kolonjë dhe nuk ka munguar reagimi i kandidates së PS për deputete, Olda Xhaçka. Përmes një postimi në Facebook, Xhaçka tha se është krenare, ndërsa shtoi se Kolonja është kampione e këtyre zgjedhjeve.

“FALEMINDERIT KOL????NJA!

Faleminderit çdo socialisti e socialisteje, çdo votuesi të PS që dje na mbeshtetën me të shumtë se kurrë! Jam pa fjalë, ndihem krenare, por edhe e përunjur nga kjo shfaqje e jashtëzakonshme besimi!

Kolonja është sot kampione e këtyre zgjedhjeve. Me një rezultat të thelluar ndjeshëm, duke i dhënë Partisë Socialiste 53.3% të votës, 20% më shumë vota sesa opozita e marrë sëbashku.

Ju e bëtë tuajën, tani na takon ne të bëjmë realitet ato punë e projekte që kemi diskutuar bashkë në çdo mbledhje e takim, për t’i dhënë Kolonjës atë që meriton! Faleminderit të gjithëve!????

Një falenderim nga zemra edhe për vëllezërit e motrat kolonjarë që nuk na votuan, por që ama, bashkë me ne, e kthyen 25 prillin në një festë demokracie e qytetarie! ????????

SHQIPËRIA E ARDHMJA JONË ????”, shkruan ajo.