Protesta e PD shkon ne Strasburg/ Zbulohet skenari i demokratëve

Demokratët udhëtuan një ditë më parë drejt Strasburgut për të bindur Parlamentin Europian se në Shqipëri po shkelen të drejtat e opozitës dhe po cenohet demokracia përmes arrestimeve politike, raporton në radhët e opozitës Top Channel.

Agjenda e demokratëve është e ndarë në dy pjesë; një grup deputetesh do tubohet me mbështetës nga diaspora më pankarta në duar në mënyrë simbolike jashtë dyerve të PE, ndërsa grupi i dytë i ligjvënësve do të lobojë tek zyrtarë të lartë europianë për t’i ndërgjegjësuar mbi situatën politike në Shqipëri, raporton Top Channel.

Takimet nisën ditën e djeshme ku deputet të grupit parlamentar të grupit Parlamentar të Partisë Demokratike si Gazment Bardhi, Flamur Noka, Jorida Tabaku, Agron Gjekmarkaj dhe Albana Vokshi, u takuan me eurodeputetët Sandro Gozi dhe Oihane Agirregoitia Martínez, përfaqësues të grupit parlamentar “Reneë Europe”.

“Shqipëria është i vetmi vend në Europë që ndërkohë që qeveriset me prova të pakontestueshme nga krimi i organizuar, deri në pikën që organizatat kriminale diktojnë edhe vendet e kandidatëve për deputet në listën e PS, pushteti i kriminalizuar i Edi Ramës synon asgjësimin e opozitës përmes burgosjeve politike të lidershipit të opozitës, duke na rikthyer 34 e më shumë vjet pas dhe duke vënë në pikëpyetje serioze demokracinë”, ishte shqetësimi i shprehur nga demokratët në këtë takim.

Disa nga deputetët qe ndodhen ne Strasburg sot:

Edmond Spaho

Gazment Bardhi

Lefter Gështenja

Helidon Bushati

Ramadan Likaj

Flamur Hoxha

Flamur Noka

Edi Paloka

Agron Gjekmarkaj

Jorida Tabaku

Albana Vokshi

Oerd Bylykbashi

Asllan Dogjani

Isuf Çela

Dhurata Çupi

Elda Hoti

Qani Xhafa

Lindita Metaliaj

Xhelal Mziu

Kasem Mahmutaj

Kastriot Piroli

Ilda Dhori

Bledion Nallbati

⁠Saimir Korreshi

Petrit Doda

⁠Zheni Gjergji