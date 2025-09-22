LEXO PA REKLAMA!

Platforma e Startup-ve, Rama: Do përpiqemi që të mbështesim të gjithë talentet

Lajmifundit / 22 Shtator 2025, 12:58
Politikë

Platforma e Startup-ve, Rama: Do përpiqemi që të mbështesim

Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se përmes platformës së Startup-ve, do të mbështetën të gjithë talentet e rinj.

Më tej Rama pranoi se platforma është akoma e brishtë dhe e vogël në volum.

 

“Siç po themi që nga filmimi është që të shkrijmë barrierat e sektorit publik me atë privat, ku të dyja palët të fitojnë. Sektori privat aksesin dhe ai publik, çfarë mund të lindi me puna me të dhënat.

Unë kam shumë besim, por siç e tha edhe ministria, se ky ekosistem është akoma i brishtë dhe i vogël në volum, por ka shumë potencial dhe talent. Ne do të përpiqemi që të mbështesim të gjithë talentin që është pjesë ekosistemit”, tha Rama.

