Peleshi prej dy orësh në SPAK, zbulohet pse u thirr ministri i Mbrojtjes nga Prokuroria e Posaçme

Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi është thirrur ditën e sotme në SPAK. Ai ka hyrë në ambientet e Prokurorisë së Posaçme gjatë mëngjesit të sotëm.

Burime bëjnë me dije se ministri është thirrur në lidhje me çështjen e inceneratorëve, marrëdhëniet me Klodian Zoton dhe procedurën e matësave të ujit kur ka qenë në Bashkinë e Korçës.

Më herët, gjatë periudhës 2017-2019, Peleshi ka shërbyer si ministër i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Ai po ashtu ka mbajtur detyrën e zv/kryeministrit në periudhën 2013-1017.

Peleshi u paraqit i vetëm në ambientet e Prokurorisë së Posaçme. Mësohet se Peleshi kishte marrë një fletëthirrje për t’u paraqitur në SPAK në orën 10:00 dhe doli prej aty rreth orës 12:30.

Me herët Peleshi ka mbajtur edhe detyrën e zv.kryeministrit në periudhën 2013-2017. Gjithashtu në periudhën shtator 2017-janar 2019, Peleshi ka shërbyer si ministër i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural.