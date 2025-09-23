PD depoziton dy padi në Gjykatën Kushtetuese/ Shfuqizimin e dekretit “Diella” dhe rregulloren e Kuvendit
Lajmifundit / 23 Shtator 2025, 14:55
Politikë
Partia Demokratike ka depozituar në Gjykatën Kushtetuese dy kërkesa.
Të shfuqizohen ndryshimet e njëanshme në Rregulloren e Kuvendit dhe të shfuqizohet dekreti “Diella”.
Po ashtu, PD ka depozituar në Kushtetuese kërkesën për shfuqizimin, si të papajtueshme me Kushtetutën, të ndryshimeve të njëanshme të mazhorancës në Rregulloren e Kuvendit.
Gjithashtu, në një padi të dytë, Grupi Parlamentar i Partisë Demokratike i kërkon Gjykatës shfuqizimin, si antikushtetues, të dekretit të Presidentit për “ngritjen dhe funksionimin e Ministrit Virtual të Inteligjencës Artificiale Diella”.