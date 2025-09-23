Pse po sulmohen aeroportet? Ekspertët: Sistemet kompjuterike që përdorin, komprometohen lehtësisht
Prej ditësh, aeroportet kryesore europiane janë prekur nga sulme kibernetike që kanë shkaktuar vonesa e anulime fluturimesh, duke prekur me mijëra pasagjerë.
Një sulm i tillë të premten shkaktoi ndërprerje të mëdha në disa aeroporte evropiane, duke përfshirë Berlinin, Brukselin dhe Heathrow-n e Londrës. Agjencia e sigurisë kibernetike e Bashkimit Evropian, ENISA pohoi se një sulm ransomware i palës së tretë kishte shënjestruar sistemet e regjistrimit dhe të hipjes në avionë të MUSE-s, një platformë softuerike e përdorur gjerësisht, e operuar nga kompania amerikane Collins Aerospace.
Aeroporti i Brukselit anuloi gjysmën e fluturimeve të tij të dielën, ndërsa Berlini dhe Londra përjetuan anulime dhe vonesa, pasojat e të cilave vazhduan të hënën.
Eksperti i sigurisë kibernetike, Profesor Alan Woodward, i tha DW se ky mund të mos jetë fundi i historisë. “Njerëzit tolerojnë vonesat, por kërkojnë të mbahen të informuar. Një nga gjërat që i frustron udhëtarët është të ulen në një aeroport pa e ditur se çfarë po ndodh.
A do të ndikojë kjo në fluturime pas dy, tre apo katër ditësh?” Collins tha se vonesat në regjistrimin dhe dorëzimin e bagazheve “mund të zbuten përmes operacioneve manuale të regjistrimit”, anulimet e përhapura tregojnë ndikimin e stafit që duhet të shkruajë manualisht etiketat e bagazheve dhe të kryejë kontrolle që zakonisht bëhen në internet.
Kjo gjithashtu thekson varësinë e infrastrukturave kryesore globale nga sistemet kompjuterike, të cilat mund të kompromentohen.
Të gjitha aeroportet e prekura mbeten të prekura në shkallë të ndryshme. Deri tani janë publikuar shumë pak informacione zyrtare, veçanërisht në lidhje me ata që synojnë Collins dhe, si rrjedhojë, aeroportet. Eksperti i sigurisë kibernetike Ëoodëard sugjeroi që “të dyshuarit e zakonshëm” – vende si Kina, Irani dhe Koreja e Veriut – mund të orkestrojnë potencialisht një sulm të tillë, ndoshta duke përdorur bandat kriminale si ndërmjetës.
Megjithatë, një vend dallohet nga të tjerët. “Nëse ka një shtet-komb pas gjithë kësaj, ai po luan me zjarrin dhe është shumë agresiv. Dhe ata që në përgjithësi angazhohen në këtë lloj sjelljeje dhe kanë aftësitë janë Rusia.”