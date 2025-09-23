I ikin luftës, mbi 600 mijë palestinezë largohen nga Gaza
Ushtria izraelite vlerëson se rreth 640,000 palestinezë deri më tani janë larguar nga qyteti i Gazës, duke u drejtuar drejt Rripit jugor, raporton Times of Israel.
Besohet se rreth një milion palestinezë kanë banuar në Qytetin e Gazës përpara se IDF të niste ofensivën e saj të re masive kundër Hamasit në qytet. Sipas autoriteteve izraelite, përpara nisjes së ofensivës ushtarake kundër Hamasit, në qytet banonin rreth një milion persona.
Izraeli kishte dhënë urdhra evakuimi për civilët, duke i udhëzuar ata të lëviznin drejt një zone humanitare të përcaktuar në jug të Gazës, për të shmangur viktimat civile.
Mediat në Rripin e Gazës raportojnë se tanket izraelite janë të pranishme përgjatë Rrugës Shifa në lagjen Rimal të Qytetit të Gazës, rreth tre kilometra nga qendra.