“Nuk njohim vendimin e përjashtimit”, Berisha paralajmëron protesta: S'dorëzohemi

Ish-kryeministri Sali Berisha ka deklaruar se nuk e njohin vendimin e Komisionit të Etikës për përjashtimin e 26 deputetëve të opozitës, pasi “zaptuan” Kuvendin dhe s’lejuan zhvillimin e senacës plenare.

Berisha u shpreh se nuk i përjashton dot asnjë nga Parlamenti dhe se nuk do të dorëzohen.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.



Sa i përket hapave të ardhshëm, ish-kryeministri deklaroi se “do jenë të sigurta dhe kërkohet durim, por një gjë të keni të qartë, tërheqje s’ka më”.

“Përfundimi do të jetë fitorja, s’ka thënë njeri për djegin e Parlamentit, por akti i turpshëm është fikja e dritave. Mos ta prish gojën, nuk na përjashton dot asnjë nga Parlamenti. Jemi parlamentarët e vërtetë të kombit. Edhe 46 po të përjashtohen se ne nuk do të dorëzohemi.

Prisni kini durim. Hap mbas hapi do i ndiqni të gjitha, por një gjë të keni të qartë, tërheqje s’ka më.

Nuk e njohim vendimin e Komisionit të Etikës. Hapat që do i bëjmë do jenë të sigurta dhe kërkohet durim, nuk është lëvizje sot për nesër, por sot për fitore.



Rezolucionin me protesta thashë do e nis, por nuk e nisa. Ato që bëra ishin prova gjenerale. Do kthehem sërish në seancë”, tha Berisha.