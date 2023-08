Noka shkarkohet nga Komisioni i Sigurisë, Edmond Spaho ironizon Bashën: Po të mblidhet litari o i mjerë

Deputeti demokrat, Edmond Spaho, i cili është rreshtuar krah Sali Berishës, ka ironizuar vendimin e Lulzim Basha për shkarkimin e Flamur Nokës si nënkryetar i Komisionit të Sigurisë dhe madje e ka paralajmëruar se do ta përjashtojë edhe nga Grupi Parlamentar nëse vijon ende me shpifjet ndaj kryedemokratit. Spaho shkruan se Basha po sillet si diktatori Enver Hoxha, ku pas dëbimeve duhet të fillojë me internimet. Për Spahon, Bashës po i mblidhe litari dhe po kthehet në një person qesharak dhe i mjerë.

“Lul mjaft me debime, fillo internimet tani. Bjeru deputeteve si ne 45. Po ndonje pushkatim nuk do bejme?Nuk e ben dot Enverin ti. I pari ishte historik, i dyti qesharak dhe i mjere. Po te mblidhet litari, Lul, po te mblidhet”, shkruan Spaho në facebook.

Falmur Noka u shkarkua dje nga Partia Demokratike nga Komisioni i Sigurisë me arsyet se ka shpifur dhe baltosur emrin e kryetari. Ky shkarkim vjen pas përçarjes që Sali Berisha ka krijuar në PD.