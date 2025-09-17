LEXO PA REKLAMA!

Nesër seancë maratonë/ Programi i qeverisë që do të prezantohet në Kuvend. Deputetët 10 minuta kohë për debat

Lajmifundit / 17 Shtator 2025, 12:08
Politikë

Nesër seancë maratonë/ Programi i qeverisë që do

Kuvendi pritet të mblidhet nesër në një seancë maratonë për votëbesimin e ministrave të qeverisë ‘Rama 4’. Seanca mund të zgjasë deri të premten, ndërsa kryesocialsiti Edi Rama do të prezantojë programin e qeverisë, me pika që janë prezantuar edhe gjatë fushatës, ku prioritet mbetet procesi i integrimit, deri tek infrastruktura, arsimi, shëndetësia apo pensionet.

Ndërkohë, sot u mblodh edhe Konferenca e kryetarëve për të përcaktuar axhendën e seancës. Opozita kërkoi debat pa limit kohor për programin qeverisës, por u vendos që secili nga 140 deputetët të ketë 10 minuta kohë për diskutim.

Kreu i grupit parlamentar Gazment Bardhi kërkoi debat pa kufizim kohor në kuvend për programin qeverisës.

“Kërkojmë që të ketë debat mbi programin qeverisës dhe prezantimin e qeverisë. Është moment i rëndësishëm dhe secili deputet duhet të ketë mundësinë e debatit”, ka thënë Bardhi.

