Selena Gomez dhe Benny Blanco drejt altarit, zbulohet data e dasmës së tyre
Pas gati dy vitesh lidhje, Selena Gomez dhe Benny Blanco do të martohen këtë muaj në një ceremoni private në Kaliforni.
Sipas The Sun, dasma e çiftit do të zhvillohet në një rezidencë luksoze në Santa Barbara më 27 shtator.
Publikimi raporton gjithashtu se të ftuarit do të qëndrojnë në hotelin El Encanto për të gjithë fundjavën e dasmës, ndërsa një burim i tha The Sun: Të gjithë të ftuarit do të merren dhe do të çohen në vendin e dasmës pa e ditur destinacionin paraprakisht. Të gjithë janë të emocionuar dhe pavarësisht misterit, e dinë se do të kalojnë shumë mirë.
Ceremonia e ardhshme është shumë afër, pasi këngëtarja e “Love You Like a Love Song” së fundmi organizoi festën e saj të beqarisë në Cabo San Lucas, Meksikë. 33-vjeçarja festoi me mikeshat e saj të ngushta Raquel Stevens, Ashley Cook dhe Courtney Lopez në një jaht, e veshur me një fustan të shkurtër të bardhë dhe bikini. Ndërkohë, Benny Blanco organizoi festën e tij të beqarisë në një vilë në Las Vegas me një kosto prej 25,000 dollarësh për natë, sipas TMZ.
Muzikanti i propozoi yllit të popit në dhjetor 2024, pas më shumë se dymbëdhjetë muajsh lidhjeje. Selena Gomez e bëri njoftimin përmes një postimi në Instagram, në të cilin tregoi foto të unazës së saj me diamant: Përgjithmonë fillon tani.