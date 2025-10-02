Ndryshime në Ministrinë e Jashtme dhe të Financave, kush janë emrat e rinj që u emëruan
Lajmifundit / 2 Tetor 2025, 12:05
Politikë
Ndryshime në kabinetin qeveritar. Në mbledhjen e Këshillit të Ministrave u morën disa vendime, mes tyre dhe disa ndryshime në përbërjen e institucioneve.
Mësohet se Miriam Shyti është emëruar zëvendësministër për Evropën dhe Punët e Jashtme.
Ndërkohë, Endrit Yzeiraj, zëvendësministër për Evropën dhe Punët e Jashtme është liruar nga kjo detyrë dhe emërohet zëvendësministër i Financave.
Po ashtu, Erjona Bejleri, zëvendësministër i Financave, lirohet nga kjo detyrë.