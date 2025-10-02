U arrestua nga SPAK për tjetërsim pronash në Durrës, publikohet fotoja e Enea Kumes, vëllai i deputetit të PS-së
Lajmifundit / 2 Tetor 2025, 11:54
Aktualitet
Gjatë ditës së sotme është arrestuar nga policia pas një urdhri të SPAK Enea Kume,vëllai i deputetit të PS-së, Loer Kume i cili ishte pjesë e listave të mbyllura të socialistëve në zgjedhjet e 11 majit.
Mësohet se pas hekurave ra Enea Kume dhe sipas burimeve policore bëhet fjalë për një çështje nën hetim që ka të bëjë me tjetërsimin e pronave në Hamallaj.
Operacioni përfshiu gjithashtu kontrolle në disa banesa, mes tyre edhe ajo e Aleksandër Lahos, i njohur si “Rrumi i Shijakut”, një emër i njohur i botës së krimit.