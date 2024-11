Monika Kryemadhi paraqitet në Apelin e GJKKO-së

Sot në Apelin e GJKKO-së do të mbahet seanca për vlerësimin e masës së sigurisë për Ilir Metën dhe Monika Kryemadhin.

Mëngjesin e sotëm, Kryemadhi është paraqitur në Apelin e Posaçëm me një dosje në duar.

Ish-kryetarja e LSI-së, aktualisht deputete e Partisë së Lirisë, Monika Kryemadhi po hetohet nga SPAK për tre akuza pastrim parash, korrupsion dhe mosdeklarim pasurish në lidhje me dosjen e CEZ DIA dhe lobimin e LSI-së në SHBA.

Po për këtë dosje po hetohet bashkëshorti i saj, Ilir Meta i cili ndodhet në qeli, pasi ndaj tij SPAK ka caktuar masën e sigurisë ‘arrest me burg’.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Meta ka ankimuar kundër masës së sigurisë “Arrest me burg”, nën arsyetimin se nuk ekziston rrezik që të prishë provat dhe se nuk rrezikohet arratisja e tij pasi ka deklaruar se do të përballet me drejtësinë.