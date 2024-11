Miratimi i 8 miliardë eurove për 2025-ën/ Noka në Kuvend: Ky është buxheti i fundit që do të miratoni

Sekretari i Përgjithshëm i Partisë Demokratike, Flamur Noka u shpreh gjatë fjalës në foltoren e Kuvendit që ky do të jetë buxheti i fundit që do të miratojë maxhoranca.

Noka: Rrugët rrugëve se nga 2014 deri tani 20 km autostradë mundët, ju jeni të habitshëm, mbetja e pariciklueshme ka një rrugë, rrugën e largimit se ky është buxheti i fundit i juaji, nuk do të keni më mundësi të miratoni buxhet se buxhet hajdutësie shqiptarët do e refuzojnë me votë.