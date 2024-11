Rama me tone të ashpra në Kuvend, quan opozitën mbeturinë: Shqipëria që duam nuk është ëndërr

Kryeministri Edi Rama i është drejtuar me tone të ashpra opozitës në mbyllje të fjalës së tij në Kuvend, ku foli për Buxhetin 2025.

Kreu i qeverisë tha se “pranverën e ardhshme shqiptarët do të japin me vendimet e tyre gjykimin më të mirë për PS, dhe më të merituarin për këto mbeturinat e një kohe që nuk kthehen më kurrë”.

“Nuk ka vend për kënaqësi, por ka shumë vend për besim. Shqipëria që ne duam, po bëhet. Ne po e ngjisim Shqipërinë aty ku gjendet oborri i familjeve evropiane. Rruga është ende e përpjetë, por Shqipëria që duam nuk është ëndërr parealizueshme, por është drejt destinacionit.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

PS ka një virtyt, gjithmonë e më fortë. Dëgjon, duron, lufton dhe në momentin e duhur ua kthen të tërëve siç e meritojnë. Ky buxhet i ri është dritarja ku shihet rruga drejt destinacionit historik. Mblidheni mendjen, keq dolët këtë herë, keq do dilni. Pranverën e ardhshme (shqiptarët) do të japin me vendimet e tyre një gjykim që do jetë më i miri për PS dhe më i merituar për këto mbeturinat e një kohe që nuk kthehen më kurrë.”, tha Rama.