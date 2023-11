“Mësuesit pa rroga!”, Berisha nxjerr mesazhin: Paratë u përdorën për blerje votash dhe orgji!

Ish-kryeministri Sali Berisha thotë se mësuesit janë pa rroga dhe fëmijët e tyre pa bukë, ndërkohë që sipas tij paratë u përdorën për të blerë vota dhe orgji në mbarë vendin.

Berisha ka publikuar mesazhin e një “mësuesi dixhital” të gjimnazit të Fierit që shpreh shqetësimin për çështjen në fjalë.

Postimi i Berishës

Mesuesit pa rroga!

Femijet e tyre pa buke!

Parate u perdoren per te blere vota dhe orgji ne mbare vendin nga narkozyrtaret e degraduar!

Lexoni mesazhin e mesuesit dixhital! sb

Doktor pershendetje!DUA te ndaj me ju nje shqetesim qe kane nje pjese e mesuesit e gjimnazeve NE FIER .Nuk kane marre pagen pasi ZVA dhe Banka Raifaisen thone nuk ka fonde.Problemi eshte serioz e shqetesues pasi nuk kemi me SE TE ushqejme FEMIJET.Ju LUTEMI publikojeni.Ju lutem me ruani anonimitetin