Rama mesazh emigrantëve: Mos harroni se jeni shqiponja, aq më keq të ndërroni flamurin kuq e zi!

Kryeministri Edi Rama nga Athina u ka dhënë mesazh emigrantëve shqiptarë, që mos të harrojnë se janë nga toka e shqiponjave.

Rama ndër të tjera tha se pasi vendi ynë të anëtarësohet në BE, të gjithë shqiptarët do të ndihen të barabartë me çdo evropian.

"Sot ju i duheni vendit në 11 Maj për të vënë vulën mbi gjithë këtë proces që ne së bashku kemi ndërmarrë me shumë seriozitet.

Eshtë detyrim i çdo prindi që t’i japë fëmijëve pasaportën europiane dhe t’i thotë mësoje gjuhën, kulturën greke, mësoje gjuhën italiane, mësoji të gjitha gjuhët e europës por nuk ke nevojë të ndryshosh atë që je dhe që e ke të shkruar në pasaportën tënde shqiptar.

Me këtë pasaportë që unë jot ëmë, yt atë të bëra të mundur duke u bashkuar me PS më 11 maj të 2025 ti ke mundësi të shkosh në çdo vend të Europës dhe të respektohesh si europian i barabartë mes europianëve, sepse kur unë..ne prindrit u detyruam të bëjmë punë që ti bijë, bir as nuk mund t’i imagjinosh sot.

Nuk ke nevojë që shqiponjën në flamurin e kuq ta harroni, apo aq më keq ta ndërroni. Ju do jeni gjithmonë shqiponja", tha Rama.