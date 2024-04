“Më ka çuar njerëz që të iki nga Shqipëria”, Meta s’përmbahet ndaj Altin Dumanit: Pse legen si ti jam unë?

Kreu i Partisë së Lirisë, Ilir Meta ka folur sërish me tone të ashpra ndaj kreut të SPAK, Altin Dumani.

Madje, Meta pretendon se Dumani k a çuar njerëz që t’i thonë Metës që të largohet nga Shqipëria.

“Po i them Dumduanit, 3 herë me një gazetare që të del te metamorfoza, i ke përmend emrin tim. Ke çuar dhe njerëz që të më mbushin mendjen që të ikë nga Shqipëria.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Pse legen si puna jote jam unë, gjurmon vjehrrën time të marrësh peng familjen time, mendon se do marrësh peng PL që t’ia çoj atij tarallakut.

Ilir Meta nga burg do ta shkrijë atë celulë kriminale o palaço, hajde dil në tv me mua meqë ke vendos të merresh me politik, si flet ti ne emër të SPAK”, tha Meta.