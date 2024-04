"Të kanë vënë amerikanët të arrestosh Ilir Metën? Provoje!", kreu i "PL" nuk ndal sulmet ndaj Altin Dumanit

Nje dite pas sulmeve te djeshme ndaj kreut te SPAK Altin Dumani, Ilir Meta, ka vijuar serish edhe diten e sotme kritikat dhe adresimet ndaj prokurorise se posacme.

"Te kane vene amerikanet ne SPAK te me fushesh ne burg, kur te duash. O palaco, o dum duman", keto kane qene fjalet e Ilir Metes ne deklaraten e sotme per shtyp.

"Nuk te mbron dot as KLP-ja, as Zoti, kjo eshte ndihme keshillim qe po te jepet, jo kercenim, o injorant, o palaco, ti hape me urdher te Rames CEZ-Dian", vijoi Meta.

"I ke vajtur Kastrit Ismailajt 20 here ne burg per te deshmuar kunder Ilir Metes", theksoi kreu i PL.

"Dum-Dumani, florinjte e mi, fabrikat e mia, ti sekuestroje dhe t`ia kaloje popullit"- tha Meta.

"Qe ti shkoje mendja Dum-Dumanit, qe te marre Partine e Lirise dhe t`ja coje Edi Rames, ta harroje"-tha Meta.

"A thashe per Dvoranin qe ishte keshtu, a doli qe ishte i tille. Pse nuk them une per profesor Zaganjorin? Jo, njeri me integritet te larte. Dumani nuk ka kellqe te merret me ceshtjen e detit", theksoi Meta.

"Ilir Meta ka nevoje per kapedane, jo per cimka dhe cimkaxhesha", theksoi me tej kreu i Partise se Lirise./lajmifundit.al