Mblidhet grupi parlamentar i PS-së, ja çfarë iu kërkua deputetëve

Lajmifundit / 22 Shtator 2025, 11:07
Politikë

Mblidhet grupi parlamentar i PS-së, ja çfarë iu kërkua

Partia Socialiste ka mbledhur ditën e sotme grupin parlamentar.

Mbledhja mësohet se ka zgjatur rreth 30 minuta dhe është mbajtur para mbledhjes së konferencës së kryetarëve.

Në mbledhje është diskutuar në lidhje me komisionet parlamentare si dhe me punën në Kuvend.

Kreu socialist i grupit parlamentar, Taulant Balla ka kërkuar nga grupi pjesëmarrje në komisionet parlamentare dhe asnjë mungesë.

