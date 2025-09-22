LEXO PA REKLAMA!

“Ajo mbahet mend për meshkujt...”/ Reagimi i ASHPËR i Fatmir Hysenbelliut ndaj Angela Martinit

Lajmifundit / 22 Shtator 2025, 10:59
Showbiz

Fatmir Hysenbelliu ka reaguar për herë të parë në lidhje me akuzat e forta që Angela Martini ka bërë së fundmi për të

Fatmir Hysenbelliu ka reaguar për herë të parë në lidhje me akuzat e forta që Angela Martini ka bërë së fundmi për të.

Moderatori i emisionit “Live From Tirana”, Ronaldo Sharka, ka kontaktuar me Hysenbelliun, i cili i është përgjigjur me një mesazh, ku hedh poshtë fjalët e modeles së njohur.

“Mirëmëngjes Ronaldo. Kjo situatë është për të qeshur por edhe për të ardhur keq, se si një grua e martuar dhe me një fëmijë, që jeton përtej oqeanit, flet për një gjë që as nuk e konsideroj lidhje. U largua nga Shqipëria pasi unë nuk kisha interes.

Në vitin 2025 të kthesh situatën sipas dëshirës është ‘uauu’. Nuk e di nëse është për të hedhur baltë për familjen.

Sa i përket reklamës, pasi ne morën markën, stafi i ri përdori reklamat ekzistuese, e njëra nga ato ka qenë edhe ajo. Tani e mora vesh se ka hapur gjyq, se më shumë lek, por e fituam ne.

Asnjë gazetari nuk i kam thënë të dalë apo mos të dalë ajo në mediat tona. Madje ka dalë dje, mbase nuk i ka pëlqyer shkrimi.

Duhet të kërkojë falje të madhe.

Ajo mbahet mend nga meshkujt qe ka patur dhe asgjë tjetër në jetë”, shprehet Fatmir Hysenbelliu.

