Dhëndri ndikon psikologjikisht te vjehrra, e cila e denoncon dhe merr urdhër mbrojtjeje
Një ngjarje e rëndësishme ka ndodhur në Kurbin, ku një 46-vjeçar, identifikuar si A.N., po hetohet për ushtrim të presionit psikologjik ndaj ish-vjehrrës së tij. Pas përjetimeve të dhunës psikologjike, ajo ka vendosur të denoncojë veprimet në polici, duke marrë gjithashtu një urdhër mbrojtjeje për sigurinë e saj.
Policia e Komisarit të Hetimit të Krimeve në Kurbin ka përgatitur materialet e nevojshme, të cilat janë dërguar në Prokurori, duke e çuar çështjen përpara autoriteteve përkatëse. Procedimi penal është iniciuar për A.N. në gjendje të lirë, çka nënkupton se ai nuk është arrestuar, por gjithsesi është objekt hetimi për veprat e tij të dhunshme.
Pas denoncimit të bërë nga ish-vjehrra, çështja është kaluar në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë në Lezhë, ku pritet që autoritetet të shqyrtojnë më tej situatën dhe të bëjnë hapat e nevojshëm për të garantuar drejtësinë. Urdhri i mbrojtjes është një masë e rëndësishme që ka për qëllim të mbrojë viktimat e dhunës, sidomos në raste të tilla ku presioni psikologjik mund të ketë pasoja të rënda për shëndetin mendor dhe fizik të individëve.
Kjo ngjarje hedh dritë mbi rëndësinë e ndërgjegjësimit për dhunën familjare dhe psikologjike, ku shpeshherë viktimat ndihen të pafuqishme për të reaguar.
Autoritetet janë të angazhuara në këto raste për të siguruar që viktimat të kenë mbështetje dhe mbrojtje nga situata të tilla, duke u bërë thirje gjithashtu të gjitha atyre që përballen me dhunë të raportojnë dhe të kërkojnë ndihmë.
Kjo situatë shërben si një kujtesë për shoqërinë që dhuna, qoftë ajo fizike apo psikologjike, nuk duhet toleruar, dhe se shkalla e vetëdijes dhe edukimit mbi këto çështje është thelbësore për ndalimin e abuzimeve në familje.